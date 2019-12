Son explica golo soberbo: «Tentei passar a bola ao Alli, como não o vi... fui correndo, correndo»

A ‘manita’ (5-0) do Tottenham ao Burnley, em Londres, foi abençoada com um golo ‘à Maradona’ apontado por Son. O sul-coreano treinado por Mourinho pegou na bola junto à área dos spurs e com ela correu até à marca de penálti contrária, desfeiteando Pope. Pelo caminho deixou para trás metade do conjunto adversário. Doze segundos de sonho!"Quando recebi a bola tentei passá-la ao Alli. Como não o vi... fui correndo, correndo. Não sabia o que ia suceder até rematar. Foi o melhor golo da minha carreira", contou Son, enquanto Mourinho gritava: "Deem-lhe o prémio de Homem do Jogo!"O golo de Son (32’) foi o terceiro na tarde em que o Tottenham subiu ao 6.º lugar, tendo também contribuído para a goleada Kane (4’ e 54’), Lucas (9’) e Sissoko (74’). "O Son tomou conta do espetáculo. Marcou um golo inacreditável!", afirmou Kane.O Special One não vencia por 5-0 desde 17 de janeiro de 2015, dia em que o Chelsea goleou o Swansea. "Foi um dia perfeito! Marcámos vários golos e não sofremos nenhum. Não houve lesões e jogámos de forma perfeita. O adversário não foi mau... nós é que fomos demasiado bons", frisou Mourinho, falando do golo de Son: "Foi tremendo, espantoso. Lembro-me de um parecido apontado pelo Ronaldo Nazário quando eu estava com o senhor Bobby Robson no Barcelona."