Sondagem revela que 97% dos adeptos do Newcastle aprovam compra do clube

Sem a bola a rolar nos relvados devido à pandemia, o assunto do momento no futebol inglês é a quase certa venda do Newcastle ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita gerido pelo príncipe herdeiro daquele país, Mohammad bin Salman.





E apesar de haver quem queira impedir o negócio , a ideia parece agradar bastante aos adeptos dos magpies. Segundo uma sondagem realizada pelo grupo 'Newcastle United Supporters Trust' e que contou com quase 3400 votações, 97% dos adeptos aprovam a compra do clube."Esta sondagem mostra que a vontade por mudanças no Newcastle United é enorme e esperamos que os supostos novos proprietários reconheçam a paixão por esta aquisição e também e a necessidade de mudanças radicais na forma como o clube é administrado", escreveu Alex Hurst, presidente do grupo de adeptos, em comunicado oficial que serviu para apresentar as conclusões do estudo.Na mesma nota, o responsável deu conta da preocupação de alguns adeptos face ao histórico de direitos humanos e corrupção na Arábia Saudita. "Os comentários incluíam pessoas a afirmar que não querem gente ligada a violações de direitos humanos no nosso Newcastle e ainda preocupações com 'lavagem desportiva", explicou, Hurst, abordando questões que já foram levantadas pela Amnistia Internacional.Apesar destas dúvidas, uma das principais conclusões deste estudo é que a larga maioria dos adeptos do Newcastle quer ver o atual proprietário, Mike Ashley, fora do clube. E o negócio deverá ser consumado nas próximas semans, pois faltará apenas o 'ok' da Premier League.