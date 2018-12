Southampton anuncia novo treinador

O treinador austríaco Ralph Hasenhüttl assinou esta quarta-feira um contrato válido por dois anos e meio com o Southampton, no qual atua o futebolista português Cédric Soares, dois dias após a saída de Mark Hughes, anunciou o clube inglês."Estamos muito satisfeitos por Ralph Hasenhüttl se ter tornado o nosso novo treinador e estamos convictos que fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos guiar de volta ao caminho certo. O seu entusiasmo pelo futebol é contagiante e rapidamente se alinhou com os valores e a visão deste clube", declarou o presidente do Southampton, Ralph Krueger.O austríaco, de 51 anos, orientou nas duas anteriores temporadas o Leipzig, no qual alcançou o vice-campeonato alemão na primeira época e os quartos de final da Liga Europa no ano seguinte.A mudança no cargo de treinador do Southampton surge após o empate 2-2 com o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, que prolongou a série de jogos sem vencer do clube, que conta com apenas duas vitórias em 17 encontros oficiais, figurando no 18.º e antepenúltimo posto da liga inglesa.