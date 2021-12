Southampton contrata guarda-redes por um mês

Willy Caballero vai ser guarda-redes do Southampton por um mês. O internacional argentino, de 40 anos, perdeu espaço nos blues e deixou o clube em junho último, indo agora suprir as ausências dos guardiões Alex McCarthy e Fraser Forster, ambos lesionados. O negócio foi oficializado esta segunda-feira.Caballero cumpriu apenas dois jogos na temporada transata que culminou com a conquista da Liga dos Campeões por parte dos blues e com Edouard Mendy na baliza. Em Inglaterra, Caballero representou também o Manchester City.