Southampton renova com Ralph Hasenhüttl até 2024

O Southampton renovou contrato com o treinador austríaco Ralph Hasenhüttl até 2024, anunciaram esta terça-feira os saints no seu site oficial.

"Foi uma decisão muito simples de tomar devido ao relacionamento que construi com o clube, com os jogadores e com os adeptos", disse Hassenhüttl.

Depois de passar pelo Leipzig e pelo Ingolstadt, o treinador de 52 anos chegou ao Southampton em dezembro de 2018, na altura com o clube em zona de despromoção, e conseguiu manter a equipa na Premier League.

Antes da suspensão das competições devido à pandemia da covid-19, o Southampton seguia no 14.º posto do campeonato, sete pontos acima dos lugares de descida.