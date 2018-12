Steve McNulty usa barriga para travar Kane

Em Inglaterra, é pródigo existirem histórias caricatas ligadas aos escalões inferiores de futebol e, desta feita, Steve McNulty, jogador do Tranmere Rovers, vaticinou um duelo interessante com Harry Kane em vésperas do seu clube enfrentar o Tottenham na Taça.

Sexta-feira, os spurs visitam a equipa da 4ª divisão inglesa e o central, de 35 anos, já alertou o avançado britânico que a sua forma física - na qual a barriguinha sobressai - irá ser um grande desafio para o goleador inglês. "Vamos à guerra e com todas as armas... até com a minha barriga. O Harry Kane é provavelmente o melhor avançado da Premier League e um dos melhores do Mundo na posição", confessou o capitão do Tranmere Rovers, em entrevista ao ‘Daily Mail’, ele que deseja ver Pochettino colocar as principais peças em campo: "Espero mesmo que o Kane e os melhores jogadores atuem. Seria uma experiência muito boa enfrentá-lo e quero testar-me frente aos melhores", frisou. Os cabelos brancos não escondem a idade, mas o central assegura que se sente melhor do que nunca: "A minha dieta nem sempre foi a melhor e, por vezes, bebia demais. Agora cuido muito de mim e realizei uma grande pré-época, o que me ajudou bastante. Ainda quero jogar por mais anos e faço para isso acontecer", revelou.