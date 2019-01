Steve Parish abre portas aos sem-abrigo

Num momento de compaixão fora das quatro linhas, o presidente do Crystal Palace, Steve Parish, abriu as portas do Selhurst Park aos sem-abrigo. "O nosso clube quer fazer o bem pela comunidade e estamos muito contentes por podermos ajudar quem mais precisa", afirmou Phil Alexander, chefe executivo do clube.A iniciativa em conjunto com as autoridades locais disponibiliza dez camas, oferece o pequeno-almoço e jantar, e ainda balneários para a higiene pessoal dos mais necessitados. "Estamos a trabalhar em conjunto com a Croydon Council e com os seus parceiros de modo a assegurarmos um abrigo para quem mais precisa nos dias de inverno mais rigorosos", finalizou.Alisson Butler, vice-presidente da associação e responsável pelo gabinete de residências, referiu que "o Crystal está a trilhar um caminho para os restantes clubes seguirem. As baixas de temperatura radicais são um grande risco e este gesto maravilhoso vai ajudar-nos ", concluiu.O clube inglês participa há algum tempo em iniciativas de caridade. Exemplo disso mesmo foram as recentes visitas de Mamadou Sakho e Christian Benteke ao Skylight Centre, um centro comunitário que ajuda os mais necessitados.