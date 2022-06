Suárez recusa comparação com Darwin e revela: «Recomendei-o ao Barcelona»

Luis Suárez brilhou intensamente no Liverpool antes de se transferir para o Barcelona a troco de 80 milhões de euros em 2014. O Bota de Ouro em duas ocasiões abordou a transferência do compatriota Darwin Núñez, do Benfica para Anfield, e rejeitou comparações."Ele escreverá a sua própria história no Liverpool. É uruguaio e é um avançado, mas as comparações param aí. É um jogador especial e não precisa de ser comparado com ninguém. Está a ir para um grande clube com um dos melhores treinadores do Mundo, com jogadores com quem ele pode aprender e, claro, aqueles adeptos especiais", referiu em declarações ao jornal 'The Mirror'.O jogador, de 35 anos, que está livre desde que deixou o Atlético Madrid, revelou também que recomendou Darwin ao Barcelona, antes deste se transferir para a Luz, em 2020, a troco de cerca de 25 milhões de euros."Foi na temporada passada que começou a chamar a atenção na Europa por causa das exibições pelo Benfica mas desde cedo percebi que havia algo de especial nele. Quando ele estava em Almería eu recomendei-o ao Barcelona, ??mas foi algo que nunca suceder", vincou o companheiro de seleção, no Uruguai.