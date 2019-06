Sunderland anuncia particulares com Belenenses e Benfica B

O Sunderland anunciou esta quarta-feira que vai disputar jogos de preparação com Belenenses e Benfica B em julho.





O clube inglês vai estagiar no Algarve e defronta primeiro a turma secundária dos encarnados, no dia 18. Dois dias depois é a vez de medir forças com o Belenenses. Ambas as partidas vão decorrer no Estádio Municipal de Albufeira.O Sunderland vai continuar na terceira divisão inglesa na próxima época, depois de ter perdido a final do playoff de subida com o Charlton.