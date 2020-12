Surto de Covid-19 provoca adiamento do Newcastle-Aston Villa

O encontro entre Aston Villa e Newcastle, inicialmente agendado para esta sexta-feira, foi adiado para data ainda a definir pela Premier League, isto depois do surgimento de um surto de Covid-19 no seio do plantel dos magpies. Este é o primeiro jogo do campeonato inglês a ser adiado devido a casos do novo coronavírus.





Não se sabe ao certo o número de jogadores que terão contraído Covid-19 ou as suas identidades, mas o certo é que o plantel do Newcastle não treina desde quinta-feira, o dia do último jogo que disputaram, diante do Crystal Palace. Note-se que esta quarta-feira será feita nova ronda de testes, havendo receios de que mais jogadores e elementos da comitiva possam estar também eles infetados.