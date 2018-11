Susanna Dinnage sucede a Richard Scudamore no comando da Premier League

A presidente da cadeia televisiva norte-americana Discovery, Susanna Dinnage, vai suceder a Richard Scudamore no cargo de presidente executivo da English Premier League a partir de 2019, divulgou esta terça-feira a organização da principal liga inglesa.Dinnage deixa então de ser presidente da Discovery's Animal Planet, cargo que ocupa desde 2017, para se tornar na primeira mulher a conduzir os destinos da liga de futebol mais lucrativa do mundo, após quase 20 anos de Richard Scudamore à frente da instituição.Scudamore foi diretor executivo entre 1999 e 2014, ano em que foi promovido a presidente, acumulando, a partir desse momento, ambas as funções. No início do mês de junho, o próprio anunciou que deixaria o cargo no final do ano de 2018.A nova estrutura da liga vai voltar a ter um presidente e um diretor distintos, com este último cargo ainda por ser atribuido. O objetivo será continuar o trabalho desenvolvido até ao momento, com maior foco nas receitas televisivas, a principal fonte de rendimento da Premier League.