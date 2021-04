Taarabt: «Penso que o Tottenham não tenha ADN de vitória»

Adel Taarabt continua atento ao Tottenham, clube que representou durante três temporadas. O agora jogador do Benfica acredita que falta "ADN de vitória" à formação comandada por José Mourinho para alcançar títulos.





"O Tottenham começou bem, esteve em primeiro, mas sabia que não iriam acabar ali no final da época. Não tenho a certeza que fiquem nos quatro primeiros lugares. Têm uma equipa fantástica mas há algo que falta. A nível individual, os jogadores são fantásticos. É um trabalho difícil para o Mourinho porque ele habitualmente vence [nos trabalhos que tem]. Está num clube grande, que luta pelos primeiros quatro ou cinco postos da tabela mas é diferente se falarmos de ganhar títulos. Penso que eles não têm esse ADN de vitória. O Tottenham não o tem. É difícil ganhar algo assim num ou dois anos. Requer tempo. Tiveram a melhor época com o Pochettino na Champions mas sente-se que há algo que falta. Falo com o Moussa Sissoko com quem joguei quando estava em França, falo com o Bale que era um dos meus melhores amigos no Tottenham mas há algo que falta. O Ndombélé não está na melhor posição para ele. Falo com o Vertonghen [n.d.r ex-capitão do Tottenham] aqui no Benfica e ele diz-me: ‘Vai ser esta época’. E eu respondo: ‘Jan, não, não acredito’. É o que penso", frisou em declarações à rádio inglesa Talksport.