'Tabelinha de Craques': Richarlison e USP assinam parceria na luta contra coronavírus

A Universidade de São Paulo (USP) e Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira, estabeleceram uma parceria inédita no combate ao Covid-19. Trata-se da campanha 'Tabelinha de Craques', que tem objetivo de arrecadar doações para o USP Vida, a maior instituição de ensino e de pesquisa da América Latina. Além disso, esta iniciativa visa também mostrar a importância da pesquisa para a resolução dos problemas atuais e que derivam da pandemia.

O jogador será o embaixador da campanha, utilizando as redes sociais para divulgar a campanha e convocar outros jogadores, artistas, influencers digitais e empresas a participarem, sempre com o objetivo de amplificar o seu alcance junto da população brasileira e não só. As doações poderão ser feitas através de depósito ou por pagamento em cartão de créditoe meios de pagamento eletrónico, como Pagseguro e Paypall.

Richarlison solidário

A verba arrecadada será gerida por um Comité Gestor de Cientistas, coordenado pelo Pró-Reitor de Pesquisa da USP, e alocados numa conta específica da Fundação de Apoio da Universidade de São Paulo. A USP Vida compromete-se a disponibilizar um contador no site para revelar o volume diário de dinheiro acumulado, uma medida de transparência que foi acordada com Richarlison.

O atleta também disponibilizará a sua imagem e voz para desenvolver ações educativas visando destacar a ciência e mostrar a sua importância no dia a dia, através de mensagens nas redes sociais, informações, vídeos e convites diários, promovendo assim uma corrente de solidariedade pelo Brasil e pelo mundo.

"Sempre tivemos a imagem dos nossos heróis muito ligada ao desporto, à música e à TV, mas hoje estamos a conhecer milhões de outros craques que estão na linha de frente, arriscando as próprias vidas para salvar as de tantas outras pessoas. Acho que é hora de valorizarmos e incentivarmos os nossos pesquisadores e cientistas e todos que aqueles que estão a lutar essa batalha. Por isso, tivemos a ideia da campanha e de contribuir com essas pessoas", afirmou Richarlison.

Preparado para o regresso

Enquanto não vê a hora de voltar aos relvados, o jogador está em quarentena com a família, e mantém a rotina intensa de treino para manter a forma que vem demonstrando nesta temporada.

Recorde-se que o brasileiro já fez balançar as redes da Premier League dez vezes e outras duas na Taça da Liga Inglesa. Mesmo com a cabeça no futebol, o avançado demonstra este mesmo apetite para ajudar o Brasil e as causas em que acredita.

"Quando vi o programa de pesquisa da USP VIDA para combater o coronavírus, sabia que queria participar de alguma forma. O futebol deu-me muita coisa, o mais importante acho que é a minha voz, que assim pode chegar até as pessoas e influenciá-las de alguma forma", rematou.