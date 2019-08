Taça da Liga inglesa: Everton dá a volta e avança

O Everton assegurou esta quarta-feira o apuramento para a próxima ronda da Taça da Liga inglesa, ao bater o Lincoln, fora de casa, por 4-2.





Diante de uma equipa da League One, o terceiro escalão do futebol inglês, os toffees ainda foram assustados pelo golo de Harry Anderson, logo no primeiro minuto, mas acabariam por conseguir o triunfo de forma expectável, graças aos tentos de Lucas Digne (36'), Sigurðsson (pen. 59'), Iwobi (81') e Richarlison (88'). Pelo meio ainda houve espaço para mais um golo dos da casa, marcado pelo português Bruno Andrade, aos 70'.Consulte o direto do jogo