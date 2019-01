Taça de Inglaterra: Manchester City cilindra equipa do Championship (7-0)

O Manchester City, campeão inglês de futebol em título, venceu este domingo em casa o Rotherham United, do segundo escalão, por 7-0, em jogo da terceira ronda da Taça de Inglaterra, enquanto o primodivisionário Fulham foi eliminado.No Etihad, a história do jogo conta-se pelos golos, com Sterling a abrir a contagem, aos 12 minutos, antes de Phil Foden (43), um autogolo de Ajayi (45+1), o brasileiro Gabriel Jesus (53), o argelino Mahrez (73), o argentino ex-FC Porto Otamendi (78) e o alemão Sané (85) darem volume ao marcador.O alemão Gundogan foi um dos destaques da partida, ao conseguir quatro assistências para golo, enquanto o português Bernardo Silva foi suplente não utilizado nos 'citizens'.Consulteo direto.No 19.º e penúltimo lugar da Liga inglesa, o Fulham continua em 'crise' e foi eliminado por uma equipa do quarto escalão, ao perder em casa com o Oldham Athletic por 2-1, apesar de ter estado a vencer.A equipa de Claudio Ranieri adiantou-se com um tento do belga Denis Odoi, aos 52 minutos, mas um penálti de Surridge empatou a contenda, aos 76, antes de Lang se tornar no herói do emblema visitante, aos 88.Com Domingos Quina durante os 90 minutos, o Watford venceu por 2-0 na deslocação ao terreno do Woking, da sexta divisão inglesa, com golos de Will Hughes (13) e Troy Deeney (74).Por seu lado, o Barnet, do quinto escalão, eliminou o Sheffield United, do segundo, ao vencer por 1-0, enquanto o Millwall afastou o Hull City (2-1) e o Queens Park Rangers bateu o líder do 'Championship', o Leeds (2-1).