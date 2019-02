Manchester City vence Newport County e segue em frente na Taça de Inglaterra

O Manchester City venceu este sábado na deslocação ao terreno do Newport County, por 4-1, em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, passando à fase seguinte.No entanto e apesar do resultado avultado, a equipa orientada por Pep Guardiola sentiu algumas dificuldades perante a formação do 4.º escalão do futebol britânico, e ao intervalo o nulo persistia.Leroy Sané, aos 51 minutos, descobriu o caminho para o golo , fazendo o primeiro da partida. Phil Foden bisou na partida e Mahrez, já no tempo de compensação, fez o último dos citizens.Já o golo de honra do Newport county foi assinalado por Padraig Amond, que aos 88 minutos fez um chapéu a Edersom.Confira o direto do jogo