Taça de Inglaterra: Tottenham despacha equipa da 4.ª Divisão

O Tottenham confirmou o favoritismo e garantiu esta sexta-feira o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, graças a uma concludente vitória por 7-0 sobre o Tranmere Rovers, equipa do quarto escalão do futebol inglês.Numa partida na qual se apresentou com alguns mudanças, a formação londrina teve em Fernando Llorente a principal figura, já que o avançado espanhol assinou um hat trick, com três golos marcados no espaço de 24 minutos (48', 71' e 72'). Para lá do espanhol marcaram ainda Serge Aurier (40' e 55'), Son Heung-Min (57') e Harry Kane (82').