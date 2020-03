Taças inglesas poderão ser 'sacrificadas' na próxima época

O diário inglês "The Sun" avança que os responsáveis dos clubes ingleses vão reunir-se na próxima quinta-feira, por videoconferência, com o objetivo de discutir algumas alterações a implementar na próxima época na tecnologia do VAR. No entanto, a mesma publicação garante que os clubes vão aproveitar a reunião para discutir outras possibilidades para a temporada 2020/2021, como a suspensão das Taça da Liga e de Inglaterra.

A paragem nesta temporada e a incerteza sobre quando poderão recomeçar as competições terá levado alguns responsáveis a pensar em alternativas, caso o calendário se torne demasiado "apertado".