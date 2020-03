Tahith Chong renova contrato com Manchester United até 2022

O futebolista holandês Tahith Chong renovou contrato com os ingleses do Manchester United até junho de 2022, com a opção de prolongar por mais um ano, anunciou esta segunda-feira o atual 5.º classificado da Premier League.

"É uma honra sempre que visto esta camisola e represento este clube. Estou a trabalhar duro todos os dias para melhorar e sei que este é o ambiente perfeito para desenvolver meu jogo. Estou muito satisfeito por assinar este novo contrato e muito grato pela oportunidade de poder provar que mereço estar aqui por muitos anos", disse Chong, em declarações reproduzidas no site do clube.

Companheiro do internacional português Bruno Fernandes nos red devils, o avançado, de 20 anos, chegou ao clube de Manchester em 2016, proveniente do Feyenoord, e esta temporada já realizou 10 jogos pela equipa principal.