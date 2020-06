Tanganga é baixa para Mourinho

O Tottenham regressa à competição na Premier League na sexta-feira, frente ao United, e enfrenta uma nova contrariedade. A equipa de José Mourinho não poderá contar com Tanganga, que sofreu uma fratura de stress nas costas e estará de fora dos relvados durante algumas semanas. Em Inglaterra, é apontado que o central só deverá ser opção na fase final desta época, ele que vinha sendo titular com José Mourinho.

Já amanhã regressa a liga com a visita do Arsenal, de Cédric, ao City, de Bernardo Silva. Na antevisão ao jogo, que foi realizada via Zoom, o técnico dos gunners, Mikel Arteta, garantiu que pretende “derrotar um rival que serve de inspiração”.