Raheem Sterling surgiu esta segunda-feira no treino da seleção inglesa com uma tatuagem de uma arma automática na sua perna direita, uma situação que chamou desde logo a atenção da exigente imprensa britânica. O 'The Sun' chamou mesmo o assunto à sua manchete, levando o jogador do Manchester City a fazer um esclarecimento nas redes sociais."Quando tinha dois anos, o meu pai morreu depois de ter sido alvejado. Prometi a mim mesmo que nunca tocaria numa arma na minha vida. Eu remato com o pé direito, por isso tem um significado muito profundo. E ainda não está terminada", escreveu o extremo, nas Histórias do Instagram.

Autor: Fábio Lima