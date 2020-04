Técnicos exigem testes a jogadores

A Associação de Treinadores Ingleses exigiu que o regresso do futebol só aconteça em perfeitas condições de saúde. "Os nossos treinadores não vão regressar aos relvados sem que todos os jogadores tenham sido testados", garantiu Richard Bevan, chefe executivo da associação. No entanto, os testes de despiste à Covid-19 são nesta altura prioridade na saúde. "Os testes devem estar disponíveis primeiro para os trabalhadores e pacientes do Serviço Nacional de Saúde inglês". Só após essa premissa se pode abrir a porta ao desporto e consequente regresso da competição.

"Não conseguiremos ter uma previsão mais concreta do regresso aos relvados perto do final de abril", lembrou Bevan, em declarações à BBC. "Na Alemanha, fala-se do regresso do futebol em maio porque há dados concretos no governo alemão, que realiza 50 mil testes por dia, enquanto em Inglaterra realizamos atualmente 10 mil testes diários. A estimativa do governo, de realizar no final do mês 100 mil testes, poderá dar-nos outras certezas", reforçou.

O braço de ferro no futebol inglês, com jogadores e a Premier League a extremar posições, tem passado à margem dos treinadores, o que, para Richard Bevan, é um erro. "Será necessário o apoio dos técnicos para o regresso da competição. Vão ser precisas três semanas para colocar os jogadores em forma e fazê-lo sem assegurar a condição clínica dos jogadores é um erro muito grande para se cometer", avisou.



Ex-líder dos spurs ataca dirigentes



Alan Sugar, ex-líder do Tottenham, classificou a situação atual na Premier League de "terrível" e apontou o dedo aos dirigentes dos clubes. "Gastam todo o dinheiro que podem em transferências e no salário dos jogadores e estão sempre a contar com o dinheiro a entrar para pagar as contas. Há imensos problemas na Premier League e a situação é terrível."