Tecnologia da linha de golo falhou na Premier League e empresa responsável já se justificou

O jogo que marcou o regresso da Premier League, depois dos 100 dias de paragem por causa da pandemia, esteve envolto em polémica. O Sheffield United foi prejudicado no encontro desta quarta-feira com o Aston Villa, depois de um golo a seu favor não ter sido validado pela tecnologia da linha de golo, que sofreu uma falha inédita e até já mereceu uma explicação, bem como um pedido de desculpas, da parte da empresa que garante o serviço.





Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe — Hawk-Eye Innovations (@Hawkeye_view) June 17, 2020

O guarda-redes Nyland ultrapassou a linha de golo com a bola na mão, aos 41 minutos de jogo, mas nenhum elemento da equipa de arbitragem o viu com clareza. E como o sistema não deu golo, o lance não foi validado como tal e o jogo acabou com um empate a zero.A Premier League utiliza a tecnologia 'Hawk-Eye' (Olho de Falcão) e depois da partida a empresa responsável emitiu um comunicado, acabando por pedir desculpas pelo sucedido."Na primeira parte do Aston Villa-Sheffield United, no Villa Park, houve um incidente na linha de golo no qual a bola foi transportada por cima da linha pelo guarda-redes do Aston Villa, n.º 25, Nyland. Os árbitros da partida não receberam o sinal enviado ao relógio ou ao sistema de áudio, de acordo com o protocolo do 'Goal Decision System'. As sete câmaras localizadas ao redor da área acabaram por ficar ocultadas pelo guarda-redes, pelos defesas e pelas traves. Este nível de ocultação nunca tinha acontecido em mais de 9 mil jogos que já contaram com a tecnologia da linha do golo Hawk-Eye desde que entrou em funcionamento", informou."O sistema foi testado e estava a funcionar antes da partida, de acordo com as Regras do Jogo da IFAB, e os árbitros comprovaram isso mesmo. O sistema também manteve-se funcional no desenrolar do jogo. A Hawk-Eye pede desculpas à Premier League, ao Sheffield United e a todos afetados por esse incidente", concluiu.