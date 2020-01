Temos a prova: Ighalo é do Man. United desde pequenino!

Odion Ighalo foi confirmado como reforço do Manchester United, que tanto precisava de um avançado para completar o plantel para o que falta da temporada. É, por isso, hora de na imprensa online britânica se começar a escalpelizar a ‘vida e obra’ do avançado nigeriano nascido em Lagos.

E uma das primeiras imagens associadas à transferência é esta imagem do jogador, onde surge com o equipamento secundário do United de 2005/06.

Nessa altura Ighalo alinhava nos nigerianos do Osun United, juntando-se depois ao Bridge FC, antes de ‘voar’ para a Europa em 2007, ao serviço dos noruegueses do Lyn.

Os adeptos do clube inglês estão, obviamente, deliciados!