Tempo perdido em celebrações será adicionado aos descontos na Premier League

A nova temporada da Premier League vai contar com uma grande novidade no que ao tempo de jogo diz respeito. A partir de agora, todo o tempo perdido em celebrações de golos será contabilizado e adicionado ao período de compensações de cada parte, de forma a aumentar a percentagem de jogo jogado nas partidas do campeonato inglês.Além desta mudança, que foi acordada entre o IFAB e o Conselho de Disciplina do futebol inglês, a nova temporada da Premier League contará também com a tentativa de haver menos tempo perdido para assistência a jogadores dentro do campo (a ideia será colocá-los fora do relvado o mais rápido possível) e ainda um tratamento mais apertado aos jogadores que tentam perder tempo, que serão imediatamente advertidos.Note-se que até agora a adição do tempo extra no final das partidas levava em consideração o que se perdia em celebrações, mas era feito por estimada. Agora esse período será efetivamente cronometrado e adicionado ao tempo de compensação.