Ten Hag e o início de Ronaldo no banco: «Terá um grande papel a desempenhar na equipa»

Cristiano Ronaldo foi suplente pelo terceiro jogo consecutivo no Manchester United. O avançado português, de 37 anos, cumpriu os últimos 23 minutos do encontro em casa do Leicester City culminado com uma vitória (0-1), face ao golo solitário de Jadon Sancho. O treinador dos red devils foi instado em relação ao estatuto atual de CR7 e relativizou a situação."Estamos numa fase precoce da época. Nós temos um plantel, mais do que apenas um 11 inicial. Terá um grande papel a desempenhar na equipa", frisou à BT Sport, abordando também o evoluir da situação física do capitão da equipa das quinas."Precisamos de uma equipa e precisávamos de números. Há muitos jogos para jogar. Assim que tivermos o Cristiano Ronaldo e Casemiro a melhorar, a equipa ainda vai melhorar ainda. Precisamos não só da equipa mas também precisamos do plantel", fundamentou Ten Hag após o triunfo na quinta jornada da Premier League.