Ten Hag falha funeral de Bobby Charlton e ouve das boas: «Uma vergonha...»

Cumpriram-se esta segunda-feira as cerimónias fúnebres de Sir Bobby Charlton, figura icónica da história do Manchester United e do futebol mundial. Um evento onde estiveram muitos rostos conhecidos do futebol inglês e não só, para um último adeus ao antigo jogador.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, falhou a cerimónia, justificando tal decisão com "compromissos inadiáveis na Holanda". Uma justificação que não agradou mesmo nada a Richard Keys, antigo apresentador da Sky Sports e que atualmente é comentador no Qatar.

"Não me interessa o que ele quer dizer com 'compromissos inadiáveis na Holanda'. Não há nada que justifique falhar o funeral de Sir Bobby Charlton. É uma desgraça. Não existiria United se não fossem nomes como o de Sir Bob. Que descanse em paz. Obrigado por tudo o que fez por nós", registou na rede social 'X'.