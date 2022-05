Ten Hag: «Mal posso esperar para trabalhar com Cristiano Ronaldo»

The Final Interview: Erik ten Hag — AFC Ajax (@AFCAjax) May 20, 2022

O Ajax divulgou a última entrevista de Erik Ten Hag e um dos momentos já diz respeito ao futuro clube, Manchester United, e a Cristiano Ronaldo. Confrontado com uma imagem em que surge junto do português, num duelo da Liga dos Campeões entre Ajax e Juventus, Ten Hag deixou elogios a CR7."É um verdadeiro vencedor e um jogador magnífico. Mal posso esperar por trabalhar com o Ronaldo", confessou o técnico holandês. Sobre o tal diálogo representado na fotografia, Ten Hag revelou quais foram as palavras trocadas. "Foi uma conversa interessante. Acho que ele apreciou a forma como jogámos".