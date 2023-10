Ten Hag no centro da confusão: «Jogadores ficaram enojados com a forma como tratou Ronaldo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O escocês Alan Brazil, antigo futebolista e atual comentador da TalkSport, decidiu revelar tudo aquilo que sabe sobre o atual momento de tensão no seio do plantel do Manchester United.

Numa altura em que já se entendeu que o treinador holandês Erik ten Hag perdeu a mão no balneário, com o afastamento de Jadon Sancho e outras questões disciplinares, Brazil foi direto ao assunto e recuou até aos tempos de... Cristiano Ronaldo, outro futebolista que sofreu muito com o holandês.

"Isto foi o que ouvi, contado por alguém que falou com um jogador do plantel. Eles já não o aguentam. Os jogadores ficaram enojados com a forma como ele tratou o Cristiano Ronaldo e agora voltam a sentir o mesmo, porque garantem que o Sancho é um tipo impecável e que se farta de trabalhar", declarou.