O Manchester United contratou o avançado nigeriano Odion Ighalo no mercado de inverno, mas o grande alvo dos red devils era Josh King, do Bournemouth.





Ed Woodward, diretor executivo do clube inglês, esperou até ao último dia para garantir o atacante norueguês e, segundo o site 'The Athletic', fez mesmo um ultimato ao presidente do Bournemouth."Tens 15 minutos para aceitar a proposta, caso contrário contratamos um jogador da China", terá dito Ed Woodward a Neill Blake.Ou os tais 15 minutos esgotaram-se ou a resposta foi negativa. Os red devils, que ofereciam 30 milhões de euros pelo norueguês, acabaram por contratar Odion Ighalo ao Shanghai Greenland Shenhua.