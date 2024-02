Teste de fogo: Arsenal recebe o líder Liverpool

Hoje há confronto de candidatos ao título, com o líder Liverpool a visitar o Arsenal. Os gunners estão a 6 pontos e com pouca margem de erro, mas Mikel Arteta garante uma equipa confiante. "Gostamos destes jogos grandes. A energia e a paixão que sentimos são muito maiores do que a pressão", garantiu o técnico espanhol, que quer dar seguimento às duas vitórias anteriores. O Emirates, contudo, tem sido palco feliz para o Liverpool que venceu em quatro das últimas cinco visitas. Incluindo a vitória (2-0) a contar para a Taça, a 7 de janeiro. Darwin está em dúvida, mas esteve no treino de ontem, tal como Thiago Alcântara, que pode regressar à ação após quase 10 meses afastado por lesão.

Atento estará o Manchester City, que defronta amanhã o Brentford. Pep Guardiola disse ter todo o plantel à disposição e Haaland pode voltar ao onze.