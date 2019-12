Tévez recorda o dia em que Rooney lhe ofereceu um Lamborghini: «Riam-se todos de mim»

Aos 35 anos, Carlos Tévez continua a jogar na Argentina, com a camisola do no Boca Juniors, tendo recordado a sua passagem pelo Manchester United, clube que representou entre 2007 e 2009. Em entrevista ao 'Tyc Sports', o avançado argentino lembrou o dia em que Rooney lhe ofereceu um Lamborghini."Identificava-me muito com o Rooney. Saiu de uma zona pobre de Liverpool e disputava cada lance como se fosse o último", afirmou Tévez, recordando um episódio que o marcou."Nos treinos do Manchester United, todos chegavam de Ferrari ou Lamborghini. Até o jogador mais mal pago tinha um. Eu conduzia um Audi que o clube dava a todos os jogadores no início do ano. Riam-se todos de mim, chateavam-me com comentários como se fosse um Fiat600. Então o louco do Rooney deu-me o seu Lamborghini. Deu-me como presente", contou.Durante a sua passagem pelo Manchester United, Carlos Tévez jogou ao lado de Cristiano Ronaldo: " Aprendi a ser profissional com ele", admite Tévez