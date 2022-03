'The Athletic' diz que viagem de Ronaldo a Portugal causou estranheza no balneário do Manchester United

Cristiano Ronaldo não jogou o dérbi frente ao Manchester City a contas com uma lesão na anca, problema que já o havia afetado no início do ano civil. A informação foi confirmada pelo técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, antes do apito inicial ante os citizens, mas o 'The Athletic' garante que este é um tema que tem mais desenvolvimentos.O internacional português, de 37 anos, não terá integrado a comitiva dos red devils porque viajou para Portugal antes deste domingo. Este facto terá deixado o balneário do Man. United surpreendido, já que CR7 é um dos líderes naturais do grupo, não só pelo jogador que é mas também pela aura que aporta aos companheiros mesmo fora das quatro linhas. Ainda para mais, tratava-se de falhar um dérbi ante o grande rival City, mesmo impossibilitado fisicamente.O Manchester United apenas volta a jogar no sábado, frente ao Tottenham, e Ronaldo poderá manter-se até bem perto do dia de jogo em solo português. O tempo soalheiro propiciará uma recuperação mais rápida do problema na anca, ao invés da nublada e fria cidade de Manchester.Sem Ronaldo e com Cavani a treinar apenas durante três dias da semana, Rangnick apostou em Bruno Fernandes como falso avançado, ao invés de apostar em Rashford, o único avançado-centro de que dispunha. Os citizens venceram hoje o dérbi por 4-1.