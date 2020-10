'The Guardian' revela guerra de Mourinho com a federação inglesa por causa de Harry Kane

O jornal inglês 'The Guardian' escreve esta terça-feira que José Mourinho quer que Harry Kane seja poupado amanhã, no jogo da Inglaterra contra a Dinamarca, para a Liga das Nações, mas o selecionador inglês pensa de outra forma.





O treinador e o Tottenham já pediram para que a federação inglesa e Gareth Southgate tenham mais cuidado com o avançado dos spurs, que tem sido muito 'massacrado' com jogos nos últimos temopos, mas o selecionador pretende que Kane alinhe de início amanhã.Kane sentiu uma dor na coxa na semana passada. Não jogou com Gales (vitória por 3-0), porque não conseguiu treinar em condições, e fez uma ressonância magnética, que não revelou qualquer rotura, tendo sido diagnosticado com fadiga. No jogo com a Bélgica, domingo (2-1), entrou apenas aos 66 minutos.Só que agora, para o jogo com a Dinamarca, Southgate quer que o avançado jogue de início, o que preocupa o Tottenham. O clube 'culpa' em parte a federação pelo elevado número de jogos que Harry Kane fez esta época: antes do jogo com a Bélgica tinha disputado 10 em 29 dias, oito deles como titular."Em termos médicos tem havido conversas com o clube", disse o selecionador. "Ele começou a treinar quarta-feira, ficou um pouco desapontado com a forma como se sentia e nos dois dias seguintes trabalhou com a nossa equipa médica. Fizemos um exame, para ter a certeza, mas trata-se apenas de fadiga. Ele sabia que podia esforçar-se mais um pouco, mas precisava de mais confiança. Neste momento está em condições e esperamos que comece bem na quarta-feira."