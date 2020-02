'The Sun' apanha Bruno Fernandes nas compras e conclui: «Papel higiénico não vai faltar»

Bruno Fernandes é agora uma das principais figuras do Manchester United e é natural que esteja debaixo de todos os holofotes. O jogador foi ao supermercado com a mulher, Ana Pinho, e o jornal 'The Sun' não só noticiou o facto, como ainda escrutinou tudo o que tinham no carrinho.





"Em casa deles certamente não vai faltar papel higiénico porque o casal comprou um pacote com 24 rolos", escreve o jornal inglês.No carrinho estava também "uma enorme embalagem de plasticina", "certamente para a pequena e adorável Matilde que esteve em Old Trafford no início deste mês a apoiar o pai".Bruno Fernandes e a mulher compraram também uma série de bebidas e o 'The Sun' diz "os adeptos dos red devils esperam que a sua nova estrela não beba demasiada Coca-Coca, dada a quantidade comprada pelo casal". O jornal constatou também que havia latas de Red Bull no carrinho.