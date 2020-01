'The Sun' revela festa 'bunga bunga' de jogadores do Manchester City com modelos italianas

O jornal inglês 'The Sun' faz esta quarta-feira eco de uma notícia divulgada pela imprensa italiana dando conta que jogadores do Manchester City terão estado numa festa ao estilo 'bunga bunga' (celebrizadas pelo antigo primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi), depois da vitória de domingo, por 6-1, diante do Aston Villa. Estiveram presentes 22 modelos italianas (também denominadas 'instagramers'), que viajaram de Milão expressamente para a festa.





Conta o 'The Sun' que as mulheres ficaram alojadas no luxuoso Mere Golf Resort and Spa de Knutsford, a pouca distância da residência de muitos dos jogadores. Depois, foram conduzidas a uma localização secreta, de autocarro, onde terão estado numa festa privada com futebolistas da equipa principal dos citizens.Adianta o mesmo jornal que os jogadores terão tido autorização de Pep Guardiola para ir a uma festa, mas que muito provavelmente o técnico catalão não sabia da presença das 'instagramers'. Uma fonte próxima da organização do 'evento' contou ao 'The Sun' que se tratou de uma "festa de Natal atrasada". "Um tipo com ligação a alguns jogadores organizou tudo durante os últimos meses. As mulheres eram bonitas e divertiram-se muito. Acredito que os jogadores também se tenham divertido."Muitas destas mulheres partilharam fotos nas redes sociais mostrando o hotel onde ficaram instaladas. Deixaram ontem a luxuosa unidade hoteleira e não quiseram fazer comentários quando confrontadas pelo jornal sobre a festa.