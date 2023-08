Theo Walcott termina a carreira aos 34 anos: «Tinha propostas para continuar»

View this post on Instagram A post shared by Theo Walcott (@theowalcott)

Theo Walcott anunciou, esta sexta-feira, o fim da carreira. Aos 34 anos, o antigo internacional inglês decide pendurar as chuteiras apesar de, segundo o próprio, ainda ter várias propostas para continuar a jogar."Tenho a sorte de ter recebido ofertas para continuar a jogar, mas parece-me correto terminar onde comecei", disse o extremo, referindo-se ao Southampton, o emblema onde atuava e onde começou o seu trajeto antes de rumar ao Arsenal, o clube onde mais brilhou e onde apontou mais de 100 golos em quase 400 jogos. Pela seleção inglesa, faturou 8 vezes num total de 47 internacionalizações."O primeiro momento em que calcei as chuteiras, aos 10 anos, foi o início de uma jornada especial para mim. Desde jogar no parque com os amigos até atuar em alguns dos maiores estádios, perante grandes multidões por todo o Mundo. O apoio que me demonstraram durante este tempo foi incrível em todos os sentidos ??e estou verdadeiramente grato", disse Walcott numa publicação no Instagram.