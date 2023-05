Thiago Silva quer chegar aos 40 anos no Chelsea: «Vamos ficar mais tempo por aqui...»

O Fluminense tem uma tremenda paixão pelo central brasileiro Thiago Silva. Foi o emblema que representou entre 2006 e 2008, logo depois de ter terminado a aventura ao serviço do FC Porto, e ainda está no coração da 'torcida'. Em final de temporada na Premier League, os seguidores do clube canarinho 'apertaram' com o jogador, especialmente nas redes sociais, e este veio a terreiro destacar que pretende continuar no Chelsea mais dois anos.

"Toda a família se apaixonou pelo Chelsea. Os meus filhos - Isago e Iago - jogam no Chelsea. O Isago até renovou contrato pelas próximas duas temporadas, o que significa que vamos ficar mais tempo por aqui. Só esperamos que seja mais", registou o jogador de 38 anos.

Recorde-se que naquela que foi a pior temporada dos blues de Londres em mais de 30 anos, Thiago Silva alinhou em 35 encontros e foi eleito pelos adeptos como o melhor jogador da temporada 2022/23. No pódio teve a companhia do nosso bem conhecido Enzo Fernández e ainda o guardião Kepa.