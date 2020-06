Thierry Henry e a relação com Wenger: «Às vezes éramos os piores inimigos e discutíamos»

Thierry Henry abordou, no âmbito de uma campanha publicitária, a sua relação com Arsène Wenger e admitiu que teve muitas discussões com o treinador francês no Arsenal. Mas o antigo avançado reconhece que o compatriota era "um pai".





"Ele era como uma figura paternal para mim. Por isso, como podem imaginar, com o nosso pai discutimos, gritamos e ele castiga-nos. A relação que tínhamos era como pai e filho: complicada em alguns momentos, às vezes a melhor, outras éramos os melhores amigos, mas às vezes éramos os piores inimigos e discutíamos", admite Henry."Mas isso é o que acontece quando amamos alguém. Discutimos porque nos preocupamos", acrescenta, frisando que houve dois treinadores que o marcaram: "O Arsène ligou o meu cérebro. Depois, o Pep [Guardiola] ligou o meu cérebro taticamente. Eles tiveram um grande impacto em mim, mas não posso falar da minha carreira sem falar do Arsène porque penso que uma das coisas mais importantes no mundo, não apenas no desporto, é conseguires ligar o cérebro de alguém, estimular a cabeça de uma pessoa todos os dias."Thierry Henry marcou 226 golos em 369 jogos ao serviço do Arsenal.