Título inglês será decidido na última jornada: as contas de Manchester City e Liverpool

O Liverpool venceu no terreno do Southampton ( 1-2 ) e adiou a discussão do título em Inglaterra para a última jornada. À entrada para a derradeira ronda, o Manchester City lidera com 90 pontos, mais um do que os reds. Assim, a formação de Pep Guardiola sabe que apenas precisa de fazer um resultado semelhante ao do conjunto de Jürgen Klopp para levantar o cetro.Há, nestas contas, um aspeto a ter em conta. Na Premier League, o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, onde o City leva vantagem (+72 contra +66), seguido dos golos marcados, em que o conjunto do Etihad também está na frente (96 contra 91).A única forma de as duas equipas terminarem com o mesmo número de pontos é o City ser derrotado em casa com o Aston Villa e o Liverpool empatar com o Wolverhampton em Anfield. E nesse caso, a não ser que perca, por exemplo, por mais de seis golos, continuará a ser a turma de Manchester a conquistar o campeonato.- Fizer um resultado semelhante ao do Liverpool- Empatar e o Liverpool não ganhar- Perder e o Liverpool empatar mas não conseguir anular a diferença de seis golos- Ganhar e o Man. City empatar/perder- Empatar e o Man. City perder por mais de seis golos.