Tom Brady já conquistou adeptos do Birmingham: foi ao bar e pagou cerveja para todos

Longe dos tempos de glória na Premier League, o Birmingham ganhou algum destaque internacional na última semana, mercê da entrada de Tom Brady para a estrutura diretiva do clube, na condição de proprietário minoritário e presidente do conselho consultivo. O norte-americano não perdeu tempo e, depois dessa boa nova, decidiu começar uma operação de 'charme' junto dos adeptos. Já se sabia que Brady tinha estado nas bancadas a ver o jogo diante do Leeds United, mas agora é notícia o facto do lendário nome da NFL se ter juntado aos fãs num conceituado pub junto do estádio.Lá chegado, não olhou a gastos e decidiu entrar no clima, pagando uma rodada de cerveja a todos os presentes naquele momento. Acompanhado de outros dois dirigentes, Tom Brady distribuiu ainda várias selfies junto dos adeptos presentes e, segudno relata o 'BirminghamLive', terá gasto cerca de 600 euros naquele momento."Não tinha ideia de que viriam. Por coincidência, tinha pedido a um fotógrafo para vir tirar umas fotos nesse dia. Estava no bar e fiquei meio em choque. Não conseguia acreditar. É provavelmente a maior estrela do desporto mundial e o facto de vir ao nosso pub, no meio de Small Heath, é algo incrível. Este jogo ficará para a história pelo facto de ter sido o primeiro desde que ele entrou no clube. Sentia-se toda a energia antes e depois do jogo. Ficaram todos meio chocados quando os viram ali a beber uma cerveja. Os adeptos começaram a cantar 'USA' durante uns 15 minutos. Eles foram fantásticos, tiraram selfies com toda a gente. Foi um dia memorável", assumiu Antoin McGroarty, o dono do pub, ao referido jornal.