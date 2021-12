Tom Heaton demorou 19 anos para se estrear pelo Manchester United mas conseguiu

O Manchester United-Young Boys foi palco para vários jovens dos red devils mostrarem aptidões e também, inclusivamente, para se estrearem. Mas nem só os jovens ingleses puderam revelar-se a Ralf Rangnick. Com o apuramento garantido para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o técnico alemão deu a possibilidade ao experiente Tom Heaton de cumprir um sonho com 19 anos de existência.O internacional inglês, de 35 anos, chegou a Old Trafford no início da temporada com o 'selo' de terceiro guarda-redes. De Gea é o habitual titular e Dean Henderson é o concorrente direto do espanhol. Heaton corre por fora mas na última quarta-feira dispôs da oportunidade de se estrear, cumprindo os últimos 22 minutos do jogo com a equipa suíça.Heaton findou a formação enquanto futebolista no Manchester United, chegando a Old Trafford na condição de júnior em 2002. Chegou a integrar o plantel principal em 2004/05 e 2005/06 mas sem fazer qualquer minuto a nível sénior. Ontem concretizou-se o sonho."Foi fantástico. A ideia de regressar ao clube passava por me esforçar para entrar na equipa. Esta noite foi a primeira oportunidade que tive. Esperava que fosse chegar mais cedo, mas estou a trabalhar há muito tempo para este momento e foi ótimo estar em campo esta noite", referiu à Manchester United após ter sido ovacionado pelos fãs quando pisou o relvado.