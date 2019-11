Tommy Doyle estreou-se pelo City e lançou a euforia nos adeptos por um motivo especial

A estreia oficial de Tommy Doyle pelo Manchester City, na vitória frente ao Southampton, foi particularmente celebrada pelos adeptos citizens. O jovem médio, de 18 anos, cumpriu os 90 minutos no centro do terreno na vitória da equipa de Manchester em jogo a contar para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa e não foi só a exibição que entusiasmou os adeptos no Etihad Stadium.O jovem Tommy, apesar da tenra idade, é uma referência do Manchester City pelo seu 'pedigree'. Quer com isto dizer que o teenager é neto de duas lendas históricas dos citizens: nada mais nada menos do que Glyn Pardoe e Mike Doyle, companheiros de equipa no City na década de 60 e 70 do século passado.Glyn Pardoe representou o Manchester City entre 1962 e 1976, tendo cumprido 380 jogos - e 22 golos apontados - como lateral-esquerdo, tendo participado na conquista da Taça de Inglaterra (1969) Taça das Taças em 1969/1970, além de ter apontado o golo decisivo na vitória (2-1) frente ao WBA, na final da Taça da Liga inglesa (1970). Uma grave lesão afastou-o dos relvados em 1976, tendo integrado os quadros técnicos do clube, nos escalões de formação até 1992.Mike Doyle, companheiro de equipa, envergou a camisola do Manchester City em 570 partidas, e 41 golos apontados, entre 1965 e 1978. O defesa-central foi internacional inglês por cinco ocasiões, tendo representado no final da carreira o Stoke City, Bolton e Rochdale.São pois de respeito os 'genes citizens' do jovem Tommy Doyle, que é frequentemente comparado a Steven Gerrard no seu estilo de jogo.