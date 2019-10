Tony Cottee exige resultados a Marco Silva

Tony Cottee, antigo avançado do Everton, foi convidado a analisar o momento de Marco Silva no emblema toffee. Aos microfones do ‘Talk Sport, o antigo jogador destacou que o embate frente ao West Ham, este fim-de-semana, poderá ser determinante para o futuro do treinador português.

"O Everton fez um grande esforço para o recrutar. Identificam-se com ele como o homem certo para redefinir o clube para os próximos quatro ou cinco anos. É esse o tempo que leva um projeto a funcionar", começou por dizer.

"Contudo, no futebol moderno muitas vezes não se consegue dar este tempo a um treinador para trabalhar. Por isso parece-me que ele tem de começar a ter resultados", explicou depois.

A terminar, Cottee foi mais assertivo: "Não quero julgar demasiado o treinador, até porque confesso que não os vi jogar ao vivo este ano. Mas tendo em conta o valor investido esta época em jogadores, ele tem de ter resultados. Espero que consiga, porque gosto dele e acho que tem muito a mostrar no Everton", rematou.