Tossir sobre um adversário vai dar expulsão na Premier League

A pandemia mudou o futebol dentro e fora das quatro linhas. Além de ter provocado a interrupção quase generalizada das competições, a covid-19 fez com que a grande maioria dos jogos realizados até ao momento não tivessem público nas bancadas. E agora as contingências do vírus também chegam às próprias leis do jogo, pelo menos em Inglaterra e na Premier League, que arranca a 12 de setembro.

Na próxima época, tossir deliberadamente sobre um adversário vai dar direito a cartão vermelho direto, sendo esta uma das novas regras aprovadas pela Federação Inglesa de Futebol (FA) e que deverão ser anunciadas em breve, de acordo com a 'Sky Sports'.





Será sempre uma questão de intencionalidade, mas mesmo que um jogador tussa sem intenção de visar um jogador rival, acabará penalizado com um cartão amarelo. Segundo um documento a que o 'The Times' teve acesso, a expulsão só deverá acontecer quando "o árbitro tiver certezas de que alguém, deliberadamente, e de perto, tossiu na cara de um adversário".