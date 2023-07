Toti Gomes: «Chamada à Seleção foi a cereja no topo do bolo»

Toti Gomes foi uma das grandes surpresas da última convocatória de Roberto Martínez, selecionador nacional. O defesa integrou as escolhas e, esta terça-feira, comentou essa conquista, dizendo que foi um episódio muito feliz."A chamada à Seleção foi a cereja no topo do bolo. Fiquei muito feliz, foi pelo trabalho e agradeço ao míster a confiança", apontou, antes de assumir que não ficou 100% surpreendido com a chamada."Surpreendido? Mais ou menos. Sei o trabalho que tenho feito. Já tinha recebido a visita do míster em Wolverhampton. Mas fiquei feliz", referiu, no final do jogo com o FC Porto.