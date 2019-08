Tottenham alcança acordo milionário por Dybala

Depois de ter estado muito próximo de reforçar o Manchester United, Paulo Dybala volta a ser apontado pela imprensa italiana como estando a caminho da Premier League, mas agora para o Tottenham. Segundo aponta a Sky Italia, já haverá acordo entre spurs e a Juventus para a transferência do avançado italiano, na ordem dos 70 milhões de euros, faltando 'apenas' o entendimento entre os londrinos e o jogador no que a contrato diz respeito.





Um 'apenas' que poderá dar pano para mangas, especialmente tendo em conta que foram precisamente pormenores contratuais, nomeadamente as exigências salariais e de bónus do avançado, que fizeram cair a sua transferência para Old Trafford . Ainda assim, reina o otimismo nas hostes spurs, que caso consigam adquir Dybala conseguirão dar a Mauricio Pochettino o tão ansiado parceiro de ataque para Harry Kane.