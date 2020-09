Tottenham apurado para os 'oitavos' da Taça da liga inglesa após exclusão do Leyton Orient

O Tottenham de José Mourinho apurou-se esta sexta-feira para a 4.ª eliminatória da Taça da Liga inglesa, devido à desclassificação do Leyton Orient, que tem 10 jogadores do plantel infetados com Covid-19.

A EFL (Liga Inglesa) optou por excluir o emblema da League Two, o equivalente à quarta divisão, devido a ter vários jogadores infetados com covid-19, situação que levou ao cancelamento do embate com a equipa treinada pelo português José Mourinho, que deveria ter decorrido na terça-feira.

O Leyton fechou o seu estádio e campo de treinos na segunda-feira depois de relatar que "uma grande parte do plantel principal" testou positivo ao novo coronavírus, após a bateria de exames realizados no sábado. Os jogadores em questão estão isolados.

Na próxima ronda da competição, o Tottenham vai defrontar o Chelsea, num embate agendado para o dia 29 de setembro.