Tottenham bate o seu recorde de transferências por Ndombélé

O Tottenham está muito próximo de garantir Tanguy Ndombélé, médio do Lyon. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o acordo com o francês de 22 anos está praticamente concluído, preso ainda por pequenos detalhes facilmente ultrapassáveis.





A transferência de Ndombélé deve concretizar-se por 72,7 milhões de euros, um valor recorde para os spurs, que ultrapassa os 46,9 milhões de euros pagos pelo colombiano Davinson Sánchez, em 2017.