Tottenham cede Bryan Gil ao Valencia até ao final da temporada

O extremo espanhol Bryan Gil regressou a Espanha para representar o Valencia, por empréstimo até ao final da época dos ingleses do Tottenham, anunciou esta segunda-feira o clube dos futebolistas portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Aos 20 anos, o internacional espanhol em quatro ocasiões regressa ao país depois de ter saído do Sevilha para os londrinos no início da época, tendo somado 20 presenças pelos spurs.

Com uma Liga Europa e um campeonato europeu sub-19 no palmarés, Bryan Gil junta-se ao internacional português Gonçalo Guedes e ao angolano Hélder Costa para aumentar as opções no ataque de José Bordalás, cuja formação ocupa o 10.º lugar na Liga espanhola.